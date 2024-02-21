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ЦСКА интересуется разыгрывающим «Варезе» Оливье Ханланом

Московский ЦСКА интересуется разыгрывающим «Варезе» Оливье Ханланом, сообщает итальянский журналист Орацио Каучи.

ЦСКА интересуется разыгрывающим «Варезе» Оливье Ханланом
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По информации источника, из-за ухода из клуба Уилла Бартона и травмы Каспера Уэйры клуб нуждается в подписании новичка.

В нынешнем сезоне Ханлан сыграл 20 матчей, в которых в среднем набирал 18.7 очка, совершал 4 подбора и отдавал 4,3 передачи за игру.

За свою профессиональную карьеру 31-летний баскетболист поиграл в «Валенсии», «Газиантепе» и «Арисе».

ЦСКА после одного матча в группе А занимает первое место с 49 очками. Предварительный турнир армейская команда также завершила на пером место (48 очков).

Следующий матч ЦСКА проведёт с «Зенитом». Встреча состоится 1 марта в 19:30 по мск.

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