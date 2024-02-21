Автор биографии Джордана рассказал, почему раньше НБА была интереснее

«В НБА позволили изменить правила в 2001 году, и эти изменения были постепенными, но они полностью переделали игру. Сегодняшний игровой процесс совсем не похож на тот, что был 30 лет назад — тот, в который играли Мэджик Джонсон , Ларри Бёрд , Майкл Джордан , Коби Брайант и Шакил О'Нил », — приводит слова Лэзенби The Sports Rush.

Ветеран спортивной журналистики приписал эти изменения стремительной глобализации лиги. Хотя Лэзенби высоко оценил рост баскетбола в Америке как коммерческого продукта, он предупредил, что финансовая выгода досталась ценой святости баскетбола. Современная НБА сделала игру более дружелюбной к бомбардирам, чтобы сделать свой продукт более привлекательным для широкого круга болельщиков. Но Лэзенби считает, что это не очень мудрое решение.

В качестве иллюстрации он привёл пример с футболом. Знаменитый биограф объяснил, что футбольные фанаты всегда находятся в напряжении, несмотря на то что в среднем в футболе забивается всего несколько голов. Однако если парни в «костюмах» за кулисами решат исключить из игры вратарей, чтобы сделать этот вид спорта более зрелищным для болельщиков, то этот шаг определённо приведёт к обратному результату.