Президент БК «Црвена Звезда» раскрыл зарплаты тренеров клуба

Президент «Звезды» Небойша Чович рассказал, сколько зарабатывали специалисты.

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«Мы поменяли много тренеров и внимательно фиксируем, кто из них сколько получал. Сначала был Светислав Пешич, 400 тысяч евро. Миливой Лазич – 42 тысячи евро. Влада Вукойчич – 81 тысяча евро.

Деян Радонич работал в клубе несколько раз. Первый раз в течение пяти лет – 925 тысяч всего. Второй раз – 627500, в общей сложности он заработал порядка 1,6 миллиона евро.

Душан Алимпиевич получил 56 тысяч евро, Миленко Топич – 28 тысяч, Милан Томич – около 200 тысяч евро в целом. Он выиграл СуперКубок, Адриатическую лигу и чемпионат Сербии, но проиграл Кубок Корача. Андрийя Гаврилович – около 80 тысяч евро, Драган Шакота – 160 тысяч евро, Саша Обрадович – 635 тысяч евро, Владе Йованович – 120 тысяч евро, Душко Иванович – 875 тысяч евро.