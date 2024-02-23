Пол Пирс рассказал о причине разлада взаимоотношений с Рэем Алленом

«Ещё до того, как закончилась наша серия с «Майами Хит» в 2012 году, мы услышали, что Аллен уже начал искать себе дома в Майами. Он всё это делал, пока мы бились с «Хит» за возможность выиграть чемпионство. Он ничего нам тогда не сказал, не предупредил нас и даже не позвонил», — заявил Пирс на шоу Dan Le Batard.