Йокич приблизился к достижению Оскара Робертсона

Звёздный центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала победу со счётом 119:103.

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Йокич в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 32 очка (13 из 24 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые), сделав 16 подборов, 16 результативных передач, четыре перехвата и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» сербского центрового по итогам составил «+20».