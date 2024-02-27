Сборная России по баскетболу в июне сыграет несколько матчей в Китае

Сборная России по баскетболу в июне сыграет два – три матча в Китае
Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич рассказал, что в июне национальная команда проведут два или товарищеских матча.
«Мы готовимся к Играм дружбы и товарищеским матчам в Китае. У нас есть договоренность с Сашей Джорджевичем, мы проведём там два-три матча в июне», – приводит слова Лукича издание Meridian Sport.
Напомним, недавно подопечные Зорана проводили товарищескую встречу с «Самарой». Игра проходила на арене «Дворец спорта «Динамо» в Москве и завершилась в пользу «Самары» со счётом 78:77. Лучшею результативность в составе сборной показал Андрей Лопатин, набравший 17 очков.
Ранее комментарий по поводу матча с «Самарой» дал Александр Щербенёв, выступающий за краснодарский «Локомотив-Кубань».
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