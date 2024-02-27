Никола Йокич повторил достижение НБА 56-летней давности

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал вторым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел набрать не менее 80 очков, 50 подборов и 45 результативных передач за три игры. Первым был Уилт Чемберлен, добившийся этого достижения в 1968 году. Об этом информирует статистический сервис OptaSTATS.

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В среднем в последних трёх играх на счету Йокича 27,3 очка, 16,7 подбора и результативных 15 передач. В общей сложности в 56 матчах нынешнего сезона, в которых принял участие Никола, в его активе 26,1 очка, 12,3 подбора и 9,3 передачи.