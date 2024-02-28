Эксперт объяснил, в каком случае Вембаньяма станет лучшим оборонительным игроком в истории

Известный североамериканский эксперт и журналист The Ringer Кевин О'Коннор поделился мыслями о 20-летнем центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме. По словам Кевина, французский баскетболист сможет стать величайшим оборонительным игроком, если за время карьеры не будет сталкиваться с серьёзными травмами.