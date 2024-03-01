БК ЦСКА представил свежую информацию о травмированном Каспере Уэйре

«К сожалению, у нас есть ещё проблема: у основного разыгрывающего Каспера Уэйра сломана кость ноги, поэтому мы останемся без него на довольно длительный период», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

Отметим, что в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Каспер к настоящему моменту принял участие в 26 матчах за армейцев, набирая в них в среднем 13,9 очка, совершая 1,5 подбора и отдавая 4,1 результативной передачи. Повреждение Уэйр получил на тренировке. Из-за него он не смог принять участия в Матче всех звёзд Единой лиги. Сейчас американцу 34 года.