«Автодор» обыграл дома «Минск» в матче Единой лиги

Завершился матч Единой лиги ВТБ между «Автодором» и БК «Минск». Встреча прошла на арене «Кристалл» (Саратов). Хозяева матча одержали победу со счётом 81:58.

© БК «АВТОДОР»

Первую четверть «Автодор» выиграл со счётом 19:12. К большому перерыву саратовцы довели преимущество до 11 очков — 34:23. В третьей четверти гости на одно очко сократили отставание, но в заключительной четверти «Автодор» прибавил и к финальной сирене довёл преимущество до 23 очков.