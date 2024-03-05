В Единой лиге стартовал второй этап регулярки

Подводим итоги первого уикенда после паузы.

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В Единой лиге ВТБ начался второй этап регулярного чемпионата, по итогам которого станут известны все пары плей-офф. Первая шестёрка, которая уже гарантировала себе участие в постсезоне, разыграет между собой финальное расположение в сетке, а четыре клуба из второй восьмёрки будут биться за две заветные путёвки для участия в матчах на выбывание. «Чемпионат» подготовил материал о том, как прошёл первый уикенд после паузы на Матч всех звёзд и международные встречи.

Вторая восьмёрка

Первые игры второго этапа прошли ещё до паузы в чемпионате, но основная часть началась именно в минувший четверг. В первом матче после возобновления «Уралмаш» принимал на своём паркете «Пари Нижний Новгород». Гости владели преимуществом на протяжении первой четверти, но к концу второй 10-минутки хозяева сократили отставание до одного очка. В третьей четверти преимущество нижегородцев достигало 12 очков, однако уральцы организовали рывок 12:0 и в самом начале заключительной четверти счёт был равным. За минуту до конца четвертой 10-минутки «Уралмаш» вёл с преимуществом в три очка. У «Нижнего» оставался шанс сравнять счёт, но Гарретт Нэвелс перехватил мяч у ветерана Андрея Воронцевича и отправил в быстрый прорыв Октавиуса Эллиса, который мощным данком поставил точку в игре — 83:78. Клуб из Екатеринбурга одержал пятую победу подряд и закрепился на первой строчке группы Б.

В другом матче второй восьмёрки столичная МБА принимала «Самару». В первой половине команды устроили настоящие качели. На быстрые отрывы хозяев самарцы отвечали индивидуальными действиями легионеров, а также успешно зарабатывали штрафные броски. На старте третьей четверти гости организовали рывок 14:5, завладев преимуществом в 10 очков, но столичная команда смогла сократить отставание до четырёх очков, затем «Самара» вернула двузначный гандикап благодаря двум трёхочковым от Юрия Умрихина и сохранила преимущество до финальной сирены — 79:69. «Самара» одержала третью победу в сезоне над МБА, а коллектив Василия Карасёва в свою очередь потерпел шестое поражение в последних семи встречах.

Впервые после возобновления чемпионата в Саратове на паркет вышли местный «Автодор» и «Минск», который до этого матча проиграл во всех встречах нынешнего сезона. Хозяева на протяжении всей игры доминировали и вели в счёте, собрав на 32 подбора больше соперника (54 против 22). Трио больших «Автодора» Хэммондс — Халдеев — Гарретт записало на свой счет 22 подбора — столько же, сколько весь белорусский коллектив. Этого хватило, чтобы одержать уверенную победу — 81:58. Коллектив Миленко Богичевича одержал четвертую победу подряд, а вот команда из столицы Беларуси так и не познала вкус триумфа — 29 поражений в 29 встречах.

В этот же игровой день «Пари НН» проводил уже второй для себя поединок после возобновления чемпионата. Команда Зорана Лукича отправилась в Казахстан к «Астане». Нижегородцы со старта матча захватили инициативу и организовали рывок 18:6. Однако во второй четверти хозяева, ведомые новым главным тренером Фотисом Такианосом, смогли исправить положение, в первую очередь за счёт защиты, не позволив волжанам реализовать ни одного броска с дальней дистанции. Лидеры столичного клуба Маркелл Джонсон и Ройс Хэмм организовали камбэк, и к большому перерыву «Астана» отставала всего лишь на три очка. В третьей четверти у «НН» всё же полетели «трёхи», что позволило вновь установить двузначное преимущество, которого хватило до конца матча — 82:64. Нижегородцы прервали серию из трёх поражений, а вот «Астана» не знает побед уже четыре встречи.

Заключительная игра уикенда в рамках второй восьмёрки прошла в Москве, где «Руна» принимала «Уралмаш». Гости с первых минут завладели преимуществом и достаточно быстро оформили 10+ очковую разницу. Уральцы продолжали наращивать преимущество и к большому перерыву вели 21 очко. Вернуться в игру «Руне» так и не удалось — «Уралмаш» давил и местами доводил разницу в счёте до 30 очков. 102:74 — и уральцы впервые в этом сезоне одержали победу над московским коллективом.

Топ-6

Несмотря на то что команды из первой шестёрки завоевали место в плей-офф уже по итогам первого этапа, интрига и интерес точно не пропадают. 1 марта на паркет петербургской «КСК Арены» вышли местный «Зениит» и ЦСКА. Армейцы являлись лидерами чемпионата, в то время как «Зенит» замыкал топ-4. Стоит напомнить, что в рамках первого этапа коллектив Хавьера Паскуаля не одержал ни одной победы в матчах с командами «большой чётверки». Лишь на втором этапе удалось переиграть краснодарский «Локомотив-Кубань». ЦСКА подходил к гостевой встрече без одного из лидеров — Каспера Уэйра, который восстанавливается после операции на стопе. «Зенит» начал встречу первым номером и действовал так весь матч. Разница в счёте варьировалась от 4 до 10 очков, но петербуржцы не подпускали армейцев к себе слишком близко. Коллектив Паскуаля контролировал ход встречи и довёл её до заслуженной победы — 81:71. Икс-фактором у «Зенита» стали Трент Фрейзер и Боян Дублевич, вышедшие со скамейки запасных. На двоих они набрали очков больше, чем все резервисты ЦСКА.

В другом матче «большой шестёрки» «Енисей» принимал «Парму». Игра началась с рывка хозяев 10:0. У гостей организовать камбэк попытались Айзея Риз и Станислав Ильницкий, набравшие на двоих 15 очков, однако первая 10-минутка закончилась с преимуществом красноярцев в девять очков. Защитник гостей Риз продолжил вести свою команду вперёд и по итогам первой половины набрал 20 очков, а пермяки к большому перерыву уступали всего лишь три очка. Главным героем второй половины матча стал форвард «Пармы» Би Джей Джонсон. Благодаря его усилиям пермяки к середине заключительной четверти вели 15 очков и довели матч до уверенной победы. «Парма» закрепилась на пятой строчке в турнирной таблице группы А, «Енисей» же располагается на шестой позиции.

В последнем матче уикенда в топ-6 встречались УНИКС и «Локомотив-Кубань». Перед матчем стало известно, что лидер «Локо» Девон Акун-Пëрселл не примет участия в игре, и это не могло не сказаться на финалистах прошлого сезона. Стартовый рывок хозяев 8:2 привёл к раннему тайм-ауту «Локо», а девять очков подряд в исполнении Ненада Димитриевича — к двузначному преимуществу УНИКСа, которое в моменте достигало 17 очков. Первая половина прошла под диктовку казанцев, но краснодарцы не думали сдаваться. Команда Александра Секулича постепенно сокращала отставание и к концу третьей четверти сравняла счёт. В заключительной 10-минутке команды шли вровень, однако концовка всё же осталась за хозяевами. Димитриевич забил важные два очка с фолом, а затем отдал результативный пас на Джалена Рейнольдса. Маркос Найт реализовал штрафные, а трёхочковый Джейлена Барфорда заблокировал Вячеслав Зайцев. УНИКС одержал шестую победу подряд и после поражения ЦСКА возглавил турнирную таблицу группа А. «Локо», который был грозой конкурентов по топ-4 на первом этапе, пока не может победить во второй части регулярного чемпионата.

По итогам этого уикенда Единая лига ВТБ объявила символическую пятерку недели. В неё вошли: