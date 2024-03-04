Юсуф Нуркич — пятый игрок в XXI веке с 30+ подборами в матче НБА

Центровой «Финикс Санз» Юсуф Нуркич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:118.

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Нуркич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 14 очков (7 из 16 с игры), 31 подбор, четыре результативные передачи и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» боснийского центрового по итогам встречи составил «+10».