БК «Нижний Новгород» продлил контракт с Евгением Бабуриным

«Евгений достоин не только контракта, но и памятника в Нижнем Новгороде. Он надежный игрок, капитан, поэтому данное решение полностью оправданно. На протяжении многих лет он является опорой команды и ярким примером профессионализма, выкладывается на площадке и за ее пределами. Желаем ему успехов в карьере вместе с родным клубом, уверен, лучшие матчи еще впереди!», — заявил президент команды Сергей Панов.