БК «Локомотив-Кубань» на выезде разгромил «Енисей» в матче Единой лиги

В Красноярске завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Енисей» и «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась со счётом 101:87 (25:27, 15:25, 26:19, 35:16) в пользу гостевой команды.

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Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Джейлен Бэрфорд. На его счету 25 очков. В составе красноярцев чаще всего кольцо соперников поражал канадец Ксэвьер Ратэн-Мэйс. Он набрал 32 очков. Кроме того, в его активе один подбор и пять передач.

В настоящий момент «Локомотив-Кубань» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги в группе А, «Енисей» идёт на шестой позиции.

В следующем туре красноярский клуб сыграет на выезде с питерским «Зенитом», игра состоится 10 марта. «Локомотив-Кубань» в следующем туре дома сыграет дома с ЦСКА. Этот матч пройдёт тоже 10 марта.