Стало известно, на сколько времени выбыл баскетболист Кулагин

Атакующий защитник казанского УНИКСа Дмитрий Кулагин пропустит две-три недели из-за повреждения голеностопа в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» (80:76), сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

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Напомним, во второй четверти матча Кулагин получил повреждение, после чего был вынужден покинуть паркет с помощью персонала команды.

Напомним, вчера, 5 марта, в Москве в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграл с УНИКСом. Встреча закончилась со счётом 84:78 в пользу гостевой команды.

УНИКС закрепился на первой строчке в таблице Единой лиги ВТБ. ЦСКА потерпел четвёртое поражение кряду и остался на второй позиции, опережая «Локомотив-Кубань» на одно очко.

Следующим соперником УНИКСа станет пермская «Парма». Встреча состоится 9 марта.