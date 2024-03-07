В концовке матча между «Ютой» и «Чикаго» произошла массовая потасовка

В концовке матча регулярного чемпионата НБА между «Юта Джаз» и «Чикаго Буллз» произошла массовая потасовка между игроками и персоналом.

Драка началась после того, как защитник «Джаз» Коллин Секстон сфолил на Демаре Дерозане, когда до конца матча оставалось девять секунд, а «Юта» отставала на одно очко. После фола Секстон и травмированный форвард «Буллз» Торри Крэйг начали о чём-то спорить перед скамейкой запасных «Буллз», что спровоцировало массовый конфликт.

Ситуация обострилась, когда форвард «Джаз» Джон Коллинз и помощник тренера «Чикаго» Крис Флеминг схватили друг друга.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA.

Крейгу был назначен технический фол, а Коллинзу и Флемингу — двойной технический. Встреча завершилась победо «Чикаго» со счётом 119:117.