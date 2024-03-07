Представлен рейтинг лучших новичков НБА сезона-2023/24
В Сети появился рейтинг лучших новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2023/24.
Топ-5 новичков НБА в сезоне-2023/24 на данный момент:
1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»)
2. Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»)
3. Брэндон Миллер («Шарлотт Хорнетс»)
4. Джейми Жакез-младший («Майами Хит»)
5. Брэндин Подзиемски («Голден Стэйт Уорриорз»)
Вембаньяма имеет все шансы завершить сезон с показателями 20+ очков и 10+ подборов. Такие результаты считаются выдающимися для любого игрока НБА, тем более для новичка. За 71 год вручения награды «Новичок года» только 16 игроков выиграли её, набрав в среднем не менее 20 очков и 10 поборов. И только четверо новичков достигли таких показателей, но не получили награду.
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