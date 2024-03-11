Президент БК ЦСКА подвел итоги матча с «Локомотивом-Кубань»

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал гостевую победу армейцев над краснодарским «Локомотивом-Кубань» в матче, который проходил во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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«Поздравляю команду со столь нужной победой. Хочу сказать спасибо всем, кто поддержал нас в этот затянувшийся трудный момент сезона. Серия без побед давила на тренеров, игроков, менеджмент клуба, да и прилично расстраивала болельщиков. Эмоций сегодня очень много, надеюсь, эта победа даст нам своеобразный психологический буст. Наши проблемы в игре остаются с нами, особенно неумение удерживать преимущество в ходе игры, но сегодня лучше о хорошем. Мы большей частью отлично защищались, боролись в каждом моменте и верили в себя. К слову, ни в одной проигранной игре команда не сдавалась и продолжала искать шансы. Увы, продолжаем учиться играть без Каспера Уэйра, и пока не можем сказать, когда он вернется», – приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив-Кубань» со счётом 96:82. При этом за несколько минут до конца основного времени матча армейцы уступали с разницей в 10 очков. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, который набрал 26 очков. В составе команды из Краснодара отличился форвард Окаро Уайт, записавший на свой счёт 19 очков.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице группы «А» второго этапа Единой лиги, уступая лишь казанскому УНИКСу по дополнительным показателям. «Локомотив-Кубань» расположился на четвёртой строчке.