Гомельский объяснил, почему считает Джордана лучшим игроков всех времен

«Идеальный баскетболист». Владимир Гомельский объяснил, почему считает Майкла Джордана лучшим игроков всех времен
Владимир Гомельский считает Майкла Джордана лучшим баскетболистом всех времен.
Известный комментатор и эксперт объяснил свою позицию в собственной конференции.
Пользователь: Вы как-то сказали, что Майкл Джордан – лучший баскетболист всех времен. И даже готовы это доказать. Докажите. Гомельский: Джордан имеет уникальную коллекцию титулов: два золота Олимпиад, шесть титулов НБА, чемпион среди студентов. У него лучшая статистика – самая высокая средняя результативность за игру в карьере. Джордан отлично играл и в атаке, и в защите. Он оказывал невероятное влияние на игру партнеров. Идеальный баскетболист.