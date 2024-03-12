В соцсетях появилась сравнительная статистика сыновей Джордана и Леброна

В Сети появилась статистика, в которой сравниваются показатели Маркуса Джордана и Бронни Джеймса – сыновей прославленных игроков НБА – Майкла Джордана, уже завершившего карьеру, и Леброна Джеймса, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Как видно из представленных данных, Маркус превосходит Бронни по среднему количество очков, подборов и результативных передач за матч: 8,0 против 4,8, 3,1 против 2,8 и 2,5 против 2,3 соответственно.

В настоящий момент Маркусу 33 года. На студенческом уровне он выступал за команду престижного Университета центральной Флориды. Бронни сейчас играет в составе команды Университета Южной Калифорнии.