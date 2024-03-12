Леброн Джеймс заработал больше всех в истории НБА

В этом году звезда «Лейкерс» может поставить ещё один рекорд.

© Чемпионат.com

В декабре 2023 года Леброну Джеймсу исполнилось 39 лет. Сейчас он проводит свой 21-й в сезон в НБА и, конечно же, является самым возрастным игроком в лиге. Он старше даже некоторых главных тренеров — например, Джо Маззуллы из «Бостона» или Уилла Харди из «Юты». Вот только завершать карьеру звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» до сих пор не собирается. И этим летом ему предстоит сделать выбор: взять опцию игрока или выйти на рынок свободных агентов.

На данный момент первый вариант выглядит наиболее вероятным и целесообразным. Если Леброн останется в стане жёлто-фиолетовых ещё на год, то заработает внушительные $ 51,4 млн. Это сделает его первым баскетболистом в истории НБА, чей суммарный карьерный заработок превысит отметку в полмиллиарда долларов. Ниже список тех, кто, помимо Джеймса, входит в первую десятку по этому показателю на данный момент.

© Чемпионат.com

Если Леброн возьмёт опцию игрока, таблица 2024 года будет выглядеть следующим образом.

© Чемпионат.com

При этом для Джеймса $ 530 млн могут быстро превратиться в $ 640 млн. $ 162 млн на три года — это максимум, который он может получить в «Лейкерс», если станет свободным агентом к 30 июня. Почему только три года? В НБА существует правило, согласно которому игроки старше 38 лет не могут подписать соглашение на более продолжительный срок. Но так как пять из шести последних контрактов Брона были рассчитаны на три сезона или меньше, это не должно быть проблемой.

Ну а если баскетболист всё-таки сделает выбор в пользу опции на предстоящий сезон, то уже с 18 августа сможет начать переговоры о продлении до 2026 года на сумму в $ 112 млн. В таком случае он получит на $ 1,6 млн больше, но потеряет право на пункт «no-trade clause», который не может быть добавлен при переподписании контракта. «Лейкерс» — единственные, кто сможет предложить Леброну полноценное право запрета на обмен, но только если он выйдет на рынок свободных агентов.

А если Джеймс окажется в новой команде уже этим летом, там ему смогут выдать не более $ 157,5 млн на три года. Однако клубов из зоны плей-офф, которые смогут без серьёзных последствий вместить такую сумму в платёжную ведомость, в лиге всего три. Это «Филадельфия», «Орландо» и «Оклахома». По слухам, перед дедлайном игроком также интересовался «Голден Стэйт». Переговоры не продвинулись, так как сам Леброн хотел остаться в «Лейкерс», и теперь проведение подобного обмена будет непростой задачей для «Уорриорз», которые потратят $ 174 млн на зарплаты в следующем сезоне. И это не учитывая возможное продление Клэя Томпсона.

Ещё одним вариантом для Джеймса остаётся «Нью-Йорк». Там есть пятеро игроков, которые получают от $ 11,5 до $ 30 млн: это Донте Дивинченцо, Боян Богданович, Джош Харт, Митчелл Робинсон и Джулиус Рэндл. К тому же у «Никс» есть восемь пиков первого раунда, которые можно было бы включить в сделку. Леброн признавался, что рассматривал возможность переезда в Нью-Йорк в 2010 году, но и в минувший дедлайн в прессе спекулировали о потенциальном переходе (когда Джеймс накинул на плечи то самое полотенце с логотипом «Никс»).

Однако, как уже было упомянуто, он с большой вероятностью всё же останется в «Лейкерс». И оптимальным раскладом для ветерана было бы либо подписание опции на сезон-2024/2025, либо подписание нового двухлетнего соглашения с опцией на сезон-2025/2026. В обоих случаях у Джеймса будет возможность стать свободным агентом летом 2025-го и сменить клубную прописку, когда на драфт НБА заявится его сын — Бронни Джеймс.

Предполагалось, что он выставит свою кандидатуру уже в этом году, но в колледже для Джеймса-младшего всё пока что складывается не так гладко. В ESPN даже убрали его из «мока» 2024 года и передвинули во второй раунд драфта-2025. Сам Леброн заявил, что окончательное решение останется за сыном. И о своём будущем Бронни сможет подумать вплоть до дедлайна, который наступит 27 апреля. Остаться ли ему в колледже? Или пойти в НБА? Если да, то куда?

Направлений довольно много, но в то же время существует вероятность, что заполучить молодого игрока попытаются и в «Лейкерс» — вот только «Пеликанс» должны подсобить им в этом. Из-за обмена Энтони Дэвиса, состоявшегося в 2019-м, «Лос-Анджелес» до сих пор должен им один пик первого раунда. Вот только «Новому Орлеану» предстоит решить: воспользоваться им в этом году или в следующем. И о намерениях команды, скорее всего, станет известно после драфт-комбайна, который пройдёт уже в середине мая.

В общем, о новом контракте Леброна Джеймса пока ничего не известно наверняка. Но если он не захочет рисковать, то наверняка активирует опцию игрока на сезон-2024/2025. У баскетболиста есть время до 29 июня, чтобы определиться. Обстановка в «Лейкерс» также может повлиять на исход — сейчас команда плетётся девятой на Западе с балансом 36-30 и борется за место в плей-ин.