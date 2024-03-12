Алексею Шведу не хватило подбора до трипл-дабла, чтобы добыть победу для своего клуба

Китайский клуб «Шаньси Лунгс», игроком которого является россиянин Алексей Швед, уступил «Нинбо Рокетс» в очной встрече, которая состоялась сегодня, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата Китайской Баскетбольной Ассоциации.

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Очная встреча завершилась со счётом 159:155. Алексею Шведу не хватило одного подбора до трипл-дабла, что дало бы его команде возможность победить. За время игры он успел набрать 29 очков, а также сделать 9 подборов и 15 передач. На площадке он провёл суммарно 37 минут и 40 секунд.

«Шаньси Лунгс» в настоящий момент находятся на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Китая. В 42 играх команда одержала 21 победу и потерпела столько же поражений.

Напомним, в прошлом сезоне Алексей играл за ЦСКА в Евролиге, но решил покинуть команду в августе 2023 года. С тех пор он выступает в китайской лиге.