$90.88+0.2699.36+0.22
Войти в почту

Стало известно, где продолжит карьеру Бартон, который так и не дебютировал за ЦСКА

Американский защитник Уилл Бартон продолжит карьеру в клубе «Гранада», выступающем в чемпионате Испании. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист и инсайдер Алессандро Луиджи Магги.

Стало известно, где продолжит карьеру Бартон, который так и не дебютировал за ЦСКА
© Чемпионат.com

Напомним, в конце февраля этого года Бартон покинул московский ЦСКА, не сыграв за команду ни одного матча. К армейцам Уилл присоединился в январе нынешнего года. Сообщалось, что он не прошёл медицинскую комиссию.

Всю профессиональную карьеру Бартон выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где провёл 11 сезонов.

«Гранада» в настоящий момент занимает 15-е место из 18 в чемпионате Испании. На счету команды семь побед при 17 поражениях.

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин объяснил, почему команда не вправе разглашать детали ухода Бартона.

Баскетбол
Уилл Бартон
Андрей Ватутин
ЦСКА
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости