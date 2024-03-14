Домантас Сабонис отреагировал на установленный им рекорд «Сакраменто»

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис прокомментировал тот факт, что он обошёл бывшего игрока «Кингз» (ранее «Цинциннати Роялз») Джерри Лукаса и установил самую длинную серию дабл-даблов за один сезон в истории команды. Сейчас у Домантаса 47 дабл-даблов. У Лукаса их было 46 в сезоне-1967/1968.

«Это просто безумие — иметь подобный рекорд франшизы», – приводит слова Домантаса Сабониса Eurohoops.

Напомним, в общей сложности к данному моменту литовский игрок принял участие в 63 играх, в которых в среднем набирал 19,9 очка, совершал 13,4 подбора и отдавал 8,4 передачи. В следующем туре «Сакраменто» на домашней площадке сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс». Матч состоится 14 марта и начнётся в 5:00 мск.