Лука Дончич повторил рекорд Майкла Джордана и Оскара Робертсона

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал третьим игроком в истории с семью трипл-даблами подряд с 20+ очками. В матче с «Голден Стэйт Уорриорз» он прервал эту серию, так как был вынужден покинуть площадку за 6:46 до конца матча из-за неприятных ощущений в подколенном сухожилии.

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Ранее добиться такого результата удавалось Оскару Робертсону в 1961-м году и Майклу Джордану в 1989. В их активе также было по семь трипл-даблов.

Прошлым вечером команда Дончича одержала победу над «Стэйт Уорриорз» со счётом 109:99. Разыгрывающий набрал 21 очко, сделал три подбора и девять передач.

После 66 матчей «Даллас» занимает восьмое место в Западной конференции, имея в активе 38 побед и 28 поражений. «Голден Стэйт» находятся на 10-й строчке с 34 победами в 65 играх.