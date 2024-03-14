Главный тренер БК «Зенит» ведет переговоры с турецким клубом

Наставник баскетбольного «Зенита» Хавьер Паскуаль ведёт переговоры с турецким клубом «Анадолу Эфес» о соглашении на продолжительный срок. Об этом сообщает в социальных сетях инсайдер Неманья Жорич со ссылкой на источник.

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«Анадолу Эфес» ведёт активные переговоры с Хави Паскуалем о долгосрочном контракте. Источник подтверждает» — написал Жорич.

Испанский специалист возглавляет петербургскую команду с 2020 года. За это время «Зенит» становился чемпионом лиги ВТБ (2021/2022), бронзовым призёром (2020/2021), а также двукратным обладателем (2022 и 2023) и серебряным призёром (2021) Суперкубка лиги.

Паскуаль также дважды (в чемпионские сезоны Суперкубка Единой лиги) признавался лучшим тренером Суперкубка и тренером года (2021) лиги. Сейчас его команда занимает третье место в группе «А», набрав 51 очко.