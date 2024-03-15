БК «Нижний Новгород» победил МБА и вышел в финал Кубка России

В Екатеринбурге во дворце игровых видов спорта «Уралочка» завершился полуфинальный матч Кубка России, в рамках которого встречались «Нижний Новгород» и МБА. Победу со счётом 78:71 (19:17, 12:10, 23:14, 24:30) добыли нижегородцы.

Лучшую результативность в составе победителей показал американский разыгрывающий Кейси Шеферд. На его счету 26 очков, а также один подбор и три результативные передачи. Среди игроков московской команды лучшую статистику продемонстрировал лёгкий форвард Владислав Трушкин, набравший 15 очков. Кроме того, в его активе четыре подбора и две результативные передачи.

В решающем матче турнира «Нижний Новгород» сыграет с победителем пары «Зенит» – «Уралмаш», чей матч состоится также сегодня, 15 марта. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

«Нижний Новгород» является действующим обладателем трофея.

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