Вембаньяма повторил достижение Эмбиида и Абдул-Джаббара в НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма повторил достижения двух выдающихся игроков Национальной баскетбольной ассоциации – Джоэла Эмбиида, выступающего за «Филадельфию Сиксерс», и Карима Абдул-Джаббара, легендарного баскетболиста, уже завершившего карьеру. Это случилось в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс», в котором француз набрал 33 очка, совершил 15 подборов, отдал семь результативных передач, а также сделал семь блок-шотов.

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Ранее подобных статистических показателей в игре регулярного чемпионата (33+ очка, 15+ подборов и 7+ передач и блок-шотов) удавалось добиваться лишь Эмбииду (в 2017 году) и Абдул-Джаббару (в 1974-м, в 1975-м и в 1980-м).

Ранее сообщалось, что Вембаньяма повторил достижение двукратного чемпиона НБА.