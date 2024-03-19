Спасатели обнаружили тело пропавшего баскетболиста Петухова

Тело пропавшего баскетболиста Антона Петухова обнаружили в Емельяновском районе Красноярского края, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной, которая занимается поиском спортсмена.

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Петухов пропал в Красноярске 30 декабря утром по пути на остров Татышев на реке Енисей.

— Специалисты «КГКУ Спасатель» сегодня утром обнаружили тело в районе села Частоостровское в Емельяновском районе. В полиции подтвердили, что это тело Антона Петухова, — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе.

Петухов родом из Красноярска, в 2021 году баскетболист стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ в составе московского ЦСКА.