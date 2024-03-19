Томас Эртель объяснил, почему принял решение перейти в БК «Зенит»

Томас Эртель объяснил, почему принял решение перейти в «Зенит»
Французский разыгрывающий Томас Эртель рассказал, почему решил перейти в «Зенит» из Санкт-Петербурга.
«Почему я перешёл в «Зенит»? Я не буду врать. С финансовой точки зрения я остался на прежнем уровне. У меня были другие предложения, но в плане финансов это было не то, что есть у меня здесь, и не то, к чему я привык ранее. Тренер тоже сыграл большую роль в моём переходе сюда. Хави Паскуаль, который тренировал «Барселону», «Панатинаикос». Он — тот, кого я давно знал, это меня привлекло. Мне нужно зарабатывать, заботиться о своей семье. Моя карьере может закончится через год-два, а это значит, что мне нужно накопить денег, тем более, что у меня не было других вариантов», — сказал Эртель на канале Deux Nuits Avec в YouTube.
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