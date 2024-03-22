Гомельский прокомментировал поражение БК «Зенит» в ЕЛ

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями относительно матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Зенит». Игра проходила 21 марта и завершилась в пользу хозяев площадки за счёт точного броска из-за дуги фоврадра Луи Лабери, который он совершил на последних секундах четвёртой четверти. До этого разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель не реализовал два штрафных броска.

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