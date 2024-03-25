Соседи Леброна Джеймса мешают звезде НБА жить

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» купил дом в одном из самых дорогих районов мира, но его ждал сюрприз.

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Самый возрастной и в то же время самый влиятельный баскетболист нашего времени Леброн Джеймс всеми силами старается вывести «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф НБА сезона-2023/2024. Однако в личной жизни Короля происходят довольно интересные вещи. Кто такие сквоттеры и как они поселились в одном из самых дорогих районов Лос-Анджелеса, где Леброн строил свой огромный особняк?

Во-первых, Леброн в 2020 году купил поместье, ранее принадлежавшее легендарной американской актрисе Кэтрин Хэпбёрн, за $ 36,8 млн. Два года Король боролся за то, чтобы получить права на реконструкцию участка. Как только баскетболист уладил вопрос с документами, четырёхкратный чемпион НБА решил подчистую снести культовый участок, на котором запланировал построить дом своей мечты.

О доме Хэпбёрн известно, что в нём были четыре спальни, восемь ванных комнат, огромный кинозал, живописный внутренний двор и семь каминов. Это место было похоже на классическую итальянскую виллу, только расположенную в Беверли-Хиллз.

С октября прошлого года строители, дизайнеры, архитекторы и ещё много кто работали над созданием поместья Джеймсов. В итоге дом мечты Леброна был построен. Король пока не проводил экскурсии по своей обители, но в Сети есть фотографии особняка, который раньше стоял на земле известного баскетболиста.

Так что же не так с соседями? Через два дома от особняка Леброна стоит дом, который выставлен на продажу с прошлого года за $ 4,6 млн. При этом в нём поселились сквоттеры — люди, самовольно занявшие здание и не являющиеся его юридическими собственниками или арендаторами. По сообщению Daily Mail:

«Полиция бессильна и не может выселить жильцов, потому что у них есть водительские права с указанием адреса недвижимости и договор аренды, который агент по недвижимости отрицает».

В материале британского издания отмечается, что в заброшенном поместье очень часто проходят вечеринки, иногда жгут мусор и при этом торгуют запрещёнными веществами. Рядом с этим поместьем, помимо Леброна, живут Джон Ледженд (известный музыкант), Сет Макфарлейн (известный мультипликатор) и создатель Amazon Джефф Безос.

При этом сквоттеры зарабатывают с продажи билетов на собственные вечеринки — по $ 75 с человека — и предлагают провести ночь в заброшенном доме за $ 300. Вряд ли Леброн строил роскошный особняк в одном из самых дорогих районов не только Лос-Анджелеса, но и мира, чтобы получить настолько «приятных» соседей, которые непонятно чем занимаются. И законно ли?

Желаем Королю разобраться со всеми неприятностями в жизни и на паркете в НБА.