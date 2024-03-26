БК «Локомотив-Кубань» присоединился к помощи пострадавшим в «Крокусе»

«Локомотив-Кубань» присоединился к помощи пострадавшим в теракте в «Крокусе».

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«ПБК «Локомотив-Кубань» перечислит все средства, вырученные от продажи билетов на матч против УНИКСа 26 марта, семьям погибших и пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокусе». Всю выручку от билетов на завтрашний матч мы переведем в пользу Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Не в наших силах вернуть людям жизни их близких. Но баскетбол – это командная игра. И в нашей большой семье никого никогда не оставляют наедине с его горем. Берегите себя», – говорится в заявлении клуба.

Матч «Локо» – УНИКС состоится во вторник в Краснодаре и начнется в 20.00 мск.