«Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Санкт‑петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Встреча в Москве завершилась со счетом 92:91 в пользу гостей, в составе которых самым результативным стал Винс Хантер (24 очка). У проигравших Мело Тримбл набрал 20 очков, Ливио Жан‑Шарль — 17.

Армейцы занимают второе место в турнирной таблице с 24 победами в 33 матчах, петербургский клуб (22 победы в 32 играх) идет четвертым.

«Зенит» 31 марта сыграет на выезде с красноярским «Енисеем», ЦСКА 1 апреля примет краснодарский клуб «Локомотив‑Кубань».