Дончич назвал двух своих самых любимых игроков Евролиги за все время

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич ответил на вопрос о том, какие баскетболисты Евролиги за всё время доставляли ему наибольшее удовольствие от просмотра.

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«Вассилис Спанулис и Серхио Льюль», — приводит слова Дончича официальный сайт Евролиги.

Спанулис является легендой греческого и европейского баскетбола. В составе «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» ему трижды удавалось выигрывать Евролигу. В частности, в 2009 и 2012 годах ему удалось выиграть титул в финалах против ЦСКА. Вассилис является чемпионом Европы 2005 года и серебряным призёром чемпионата мира 2006 года.

Льюль — бывший одноклубник Дончича по мадридскому «Реалу», где Серхио выступает с 2007 года. За это время ему трижды удавалось выигрывать Евролигу. В минувшем финале он исполнил победный бросок на последних секундах финала с «Олимпиакосом». В составе сборной Испании защитник стал чемпионом мира 2019 года и трёхкратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015).