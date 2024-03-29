Гомельский поделился впечатлениями от матча ЦСКА — «Зенит»

Легендарный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался насчёт вчерашнего матча ЦСКА — «Зенит», прошедшего в рамках Единой лиги. Петербуржцы одержали победу на последних секундах после потери защитника Мело Тримбла и победного броска бигмена Винса Хантера.

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«Конечно, «Зенит» заслужил победу в этом матче, судя по качеству игры в первой половине. Но с другой стороны, что же происходит с армейцами, когда выигранная игра, доставшаяся таким трудом, таким старанием, ну в общем всё в руках, и отдать вот такую передачу? Я этого понять не могу. К сожалению, удовольствие от матча я получил относительное. Погоня, выход вперёд и такая дурацкая ошибка в концовке. Армейцы, соберитесь!», — заявил Гомельский в своём телеграм-канале.

Таким образом, «Зенит» вышел на третье место в группе А, а ЦСКА остался на втором.