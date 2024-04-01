«Самара» победила «Руну» в матче Единой лиги ВТБ

«Самара» на выезде одержала победу над московской «Руной» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Встреча завершилась со счетом 81:67 (24:17, 22:18, 20:17, 15:15) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джувэн Морган из «Руны», набравший 18 очков.

«Самара» одержала 20 победу и занимает второе место в турнирной таблице группы Б, «Руна» (14–22) идет на пятой строчке.

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