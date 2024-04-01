«Сакраменто» разгромил «Юту» в матче НБА

«Сакраменто Кингз» одержал победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Встреча в Сакраменто завершилась со счетом 127:106 (27:23, 29:29, 39:25, 32:29). В составе «Кингз» Киган Мюллер набрал 25 очков, дабл‑дабл оформили Де’Аарон Фокс (24 очка и 12 передач) и Домантас Сабонис (17 очков и 11 подборов). У проигравших по 22 очка в активе Брайса Сенсабо и Коллина Секстона.

Для Сабониса это 70‑й дабл‑дабл в текущем сезоне. Литовец стал четвертым игроком с сезона‑1980/81, кому покорилась эта отметка. Ранее 70 и более дабл‑даблов за сезона оформляли Кевин Гарнетт, Хаким Оладжьювон (оба — по одному разу) и Мозес Мэлоун (три раза).

Остальные воскресные матчи завершились следующим образом:

«Бруклин» — «Лос‑Анджелес Лейкерс» — 104:116;

«Шарлотт» — «Лос‑Анджелес Клипперс» — 118:130;

«Торонто» — «Филадельфия» — 120:135;

«Вашингтон» — «Майами» — 107:119;

«Миннесота» — «Чикаго» — 101:109;

«Хьюстон» — «Даллас» — 107:125;

«Сан‑Антонио» — «Голден Стэйт» — 113:117;

«Нью‑Йорк» — «Оклахома‑Сити» — 112:113.