Владимир Гомельский предположил, почему «Парма» на выезде победила УНИКС

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Пармой». Напомним, встреча закончилась победой гостей со счётом 89:86.

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