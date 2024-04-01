Сабонис повторил достижение НБА, которое за 44 года достигали лишь 3 игрока

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис стал одним из четырёх игроков, сделавших в течение сезона 70 или более дабл-даблов, начиная с сезона-1980/1981. Об этом информирует пресс-служба лиги.

© Чемпионат.com

Сейчас в активе Домантаса 70 матчей с двузначными показателями в графе статистики. Больше дабл-даблов в течение сезона, чем у Сабониса, у Кевина Гарнетта (71 в сезоне-2003/2004), Хакима Оладжьювона (72 в сезоне-1992/1993) и Мозеса Мэлоуна (74 в сезоне-1980/1981, 71 в сезоне-1981/1982 и 73 в сезоне-1982/1983).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Сабонис к настоящему моменту принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 19,6 очка, совершал 13,6 подбора и отдавал 8,3 передачи