Баскетболистки МБА разгромили «Енисей»

Московский МБА одержал победу над красноярским «Енисеем» в первом четвертьфинальном матче плей‑офф чемпионата России по баскетболу среди женских команд.

© ПБК МБА

Встреча в Красноярске завершилась со счетом 84:59 (26:19, 13:12, 28:17, 17:11) в пользу гостей. В составе МБА самой результативной баскетболисткой стала Мария Яковлева, набравшая 13 очков. У «Енисея» 15 очков в активе Ольги Петровой.

Вторая игра серии до двух побед пройдет в Москве 6 апреля.