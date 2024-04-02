БК «Дубай» может сыграть в чемпионате Сербии

«Дубай» может стать участником чемпионата сербской лиги.

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По инициативе главного тренера сборной Сербии Светислава Пешича прошли обсуждения относительно возможности вступления команды из Дубая в состав сербской лиги, сообщает Meridian Sport.

Ожидается, что «Дубай» покроет все расходы, связанные со своим участием в турнире.

Пешич отметил, что команде, которая привлекает много внимания в европейском баскетболе, лучше всего было бы играть в сербской лиге. «Партизан» вновь отнесся сдержанно к присоединению к лиге команды из ОАЭ.