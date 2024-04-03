Леброн Джеймс назвал самый неудачный финал НБА в своей карьере

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года, когда его команда, «Майами Хит», встречалась с «Даллас Маверикс». По итогам шести игр победа досталась игрокам «Маверикс» (4-2).

© Чемпионат.com

«Я играл дерьмово. Помню, как сказал сам себе, что это было неприемлемо. Был ли финал 2011 года самым неудачным в моей карьере? О да, конечно. Самый неудачный», — сказал Джеймс в подкасте Mind the Game.

В шести матчах финальной серии с «Далласом» Джеймс в среднем набирал 17,8 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 6,8 передачи.

Ранее режиссёр Джейсон Хехир, снявший документальный фильм «Последний танец» о легенде НБА Майкле Джордане, рассказал, почему в проекте не появлялся Леброн.