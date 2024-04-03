Пол Пирс: никто в НБА не считает европейцев жесткими игроками

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс раскритиковал европейских игроков и французов в частности за недостаток жёсткости.

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«Никто в НБА не считает европейских игроков жёсткими парнями, особенно тех, что приехали из Франции. Они приятные люди, любят десерты и дружелюбны. Виктор Вембаньяма не жёсткий парень, он говорит сексуальным голосом, но жёсткие парни действуют иначе. До сих пор помню, как Дрэймонд Грин душил Руди Гобера. Лучший оборонительный игрок, но это никого не пугает», — сказал Пирс в эфире шоу Undisputed.

Не так давно Пирс дал комментарий по поводу разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, высказав мнение, что его влияние больше, чем Майкла Джордана, Коби Брайанта и Леброна Джеймса.