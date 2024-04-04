«Милуоки» не смог обыграть «Мемфис»

Сегодня, 3 апреля, в Милуоки состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Милуоки Бакс» и «Мемфис Гриззлиз». Гости одержали победу со счётом 111:101.

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Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Мемфиса» Джарен Джексон-младший. На его счету 35 очков, три подбора и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Джи Джи Джексон отметился даблом-даблом: 15 очков, 12 подборов и одна передача.

Самым результативным в составе «Милуоки» стал центровой Брук Лопес. Он набрал 25 очков, совершил 10 подборов и отдал одну передачу. Тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо отметился 21 очком, семью подборами и восемью передачами.

После 76 матчей «Гриззлиз» занимает 13-е место в Западной конференции с 26 победами и 50 поражениями. «Милуоки» расположился на второй строчке Восточной конференции с 47 очками и 29 поражениями.