Инсайдер раскрыл, когда Леброн Джеймс завершит карьеру

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс будет продолжать выступать ещё один-два года, после чего завершит карьеру. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

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