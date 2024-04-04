Бабурин стал первым в истории Единой лиги, кому удалось набрать 400 перехватов

Защитник «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин оформил два перехвата в матче с «Уралмашем», который состоялся вчера, 3 апреля. Таким образом, Бабурин стал первым игроком в истории Единой лиги, кому удалось достичь отметки в 400 перехватов за карьеру.

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Евгению понадобился 331 матч, чтобы достичь данного рекорда. Бабурин также является рекордсменом по общему количеству перехватов за отдельный сезон — 76 (2022/2023). В том же сезоне россиянин был признан лучшим защищающимся игроком лиги.

Несмотря на оборонительный перформанс Евгения, «Пари» проиграл в матче с «Уралмашем» со счётом 64:82. Поражение лишило подопечных Зорана Лукича шансов на попадание в зону плей-ин. Таким образом, нижегородцам не удастся повторить успех прошлого сезона, когда команда смогла выйти в четвертьфинал турнира.