Источник: Воронцевич и Беленицкий из "Пари НН" близки к переходу в УНИКС

Игроки «Пари Нижний Новгород» Андрей Воронцевич и Михаил Беленицкий близки к договорённости о переходе в казанский УНИКС, сообщает «Спорт-экспресс». Игроки должны присоединиться к команде в ближайшее время, чтобы усилить состав перед плей-офф.

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Воронцевич был игроком казанской команды с 2021 по 2023 год. В минувшем сезоне Андрей в качестве капитана привёл клуб к титулу Единой лиги. Летом 2023 года баскетболист решил перейти в «Пари НН», несмотря на предложение от УНИКСа.

Михаил Беленицкий также мог оказаться в Казани прошлым летом, но решил остаться в нижегородском клубе.

Вчера, 3 апреля, «Пари» уступил «Уралмашу» и лишился шансов на попадание в зону плей-ин. Таким образом, подопечным Зорана Лукича не удастся повторить прошлогодний успех, где нижегородская команда смогла выйти в четвертьфинал турнира.