«Руна» на выезде победила «Астану» в матче Единой лиги

Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались «Астана» из Казахстана и московская «Руна». Игра закончилась победой «Руны» со счётом 85:76 (24:22, 14:23, 25:14, 24:20).

Самыми результативным игроком в составе хозяев площадки стал разыгрывающий Маркелл Джонсон. На его счету 24 очка, четыре подбора и шесть результативных передач. У «Руны» чаще всего кольцо соперников поражал Данила Походяев. В его активе 19 очков и два подбора.

В следующем туре «Астана» на выезде сыграет с «Уралмашем» из Екатеринбурга. Встреча состоится 7 апреля и начнётся в 15:00 по московскому времени. «Руна» в следующем туре примет МБА. Матч пройдёт также 7 апреля. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.