Трипл‑дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Клипперс» в НБА
«Лос‑Анджелес Клипперс» на своем паркете победил «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча завершилась со счетом 102:100 (20:31, 33:18, 22:21, 27:30).
В составе «парусников» самым результативным игроком стал Пол Джордж, на счету которого 28 очков. У гостей трипл‑дабл из 36 очков, 17 подборов и 10 передач оформил Никола Йокич.
В другом матче игрового дня «Даллас» в родных стенах оказался сильнее «Атланты Хокс», одержав победу со счетом 109:95 (25:31, 40:26, 28:24, 16:14). У «Маверикс» 26 очков набрал Кайри Ирвинг, еще 25 очков добавил Лука Дончич.
НБА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Клипперс» — «Денвер» — 102:100 (20:31, 33:18, 22:21, 27:30)
«Даллас» — «Атланта» — 109:95 (25:31, 40:26, 28:24, 16:14)
«Нью‑Йорк» — «Сакраменто — 120:109 (20:35, 32:25, 35:27, 33:22)
«Майами» — «Филадельфия» — 105:109 (29:39, 26:24, 33:24, 17:22)
«Хьюстон» — «Голден Стэйт» 110:133 (24:33, 26:32, 33:34, 27:34)